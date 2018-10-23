Эксклюзивная кожа и холодильник: автопарк чиновников Порошенко обновили роскошными Mercedes

Автопарк чиновников Порошенко обновили двумя Mercedes / Скриншот/YouTube

Автобаза Государственного управления делами закупила два автомобиля Mercedes-Benz S 560 4 Matic Long за 10 млн гривен.

Ожидаемая стоимость закупки на тендере составляла 11,5 млн гривен, однако на участие в нем дважды не зарегистрировалась ни одна компания, поэтому закупка состоялась по переговорной процедуре у фирмы, конечным бенефициаром которой является экс-депутат Рады от Партии регионов Тариэл Васадзе.

Согласно заключенному договору, до 30 ноября ГУД будет поставлено два автомобиля Mercedes-Benz S 560 4 Matic Long 2018 года выпуска, экологического стандарта Euro-6, с объемом двигателя до 4 тыс. куб. см и максимальной скоростью не менее 250 км в час.

При этом роскошные авто должны иметь черное металлическое покрытие и термопоглощающее тонированное заднее стекло, а салон - обивку из эксклюзивной черной кожи, декоративные элементы из тополя и велюровые коврики, свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

При этом Mercedes будут оборудованы аудиосистемой с навигацией, акустической системой объемного звучания, системой кондиционирования, боковыми подушками безопасности в задней части салона.

Кроме того, в одной из машин будет присутствовать холодильный отсек, проекционный дисплей и тв-тюнер, а задняя часть салона будет отделена перегородкой и в ней оборудуют откидные столики и электрические солнцезащитные шторки.

Также отмечается, что всего на содержание 238 автомобилей автобазы Госуправления делами в 2017 году было израсходовало 135,7 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Госуправление делами планирует закупить два новых бронированных Mercedes для автопарка президента Петра Порошенко.