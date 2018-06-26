Из бюджета Украины выдерут 1,6 млн долларов ради двух авто для Порошенко: видео

Эксперты-антикоррупционеры отмечают, что при желании можно найти машины аналогичной комплектации почти втрое дешевле.
Госуправление делами планирует закупить два новых бронированных мерседеса для автопарка президента Петра Порошенко.
Каждое из авто обойдется бюджету в 800 000 долларов или порядка 21 миллиона гривен за машину.
В целом, кортеж президента состоит из:
- двух автомобилей с мигалками,
- двух микроавтобусов Volkswagen, которые должны перехватывать и глушить сигналы,
- еще двух легковых Volkswagen с охраною,
- внедорожника Toyota Land Cruiser,
- реаномобиля,
- двух одинаковых представительских Mercedes S-класса.
При этом последние машины – "Мерседесы" – Порошенко достались от Януковича.
Эксперты-антикоррупционеры отмечают, что при желании Госуправление делами могло бы найти машины аналогичной комплектации и подешевле – например, за 300 тыс. долларов за штуку.
В то же время в гараж Порошенко должны заехать еще два Mercedes S 560 за 11,5 млн гривен каждый. Плюс еще 14 миллионов планируют потратить на покупку 15 седанов Toyota Camry MG в премиальной комплектации и автомобиля Toyota Land Cruiser 200. В прошлом году последнее авто уже закупали для автопарка президента – но, видимо, машина устарела, решили чиновники.
Ранее Кабмин потратил на рекламу своих успехов почти полтора миллиона бюджетных денег. Речь идет о 4-х видеороликах длительностью 30 секунд каждый.
Напомним, вечером 31 мая в Киеве на проспекте Петра Григоренко авто Volkswagen из кортежа президента Петра Порошенко на пешеходном переходе сбило ребенка на велосипеде. Позже в полиции сообщили, что в ДТП попала машина копов, которая выполняла спецзадание.
А 6 марта в центре Киева — на пересечении улиц Шелковичной и Институтской президентский кортеж сбил пожилого мужчину, который нарушил правила дорожного движения. Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что пострадавший признал себя виновным в ДТП.