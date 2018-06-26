Из бюджета Украины выдерут 1,6 млн долларов ради двух авто для Порошенко: видео

Госуправление делами планирует закупить два новых бронированных мерседеса для автопарка президента Петра Порошенко.

Каждое из авто обойдется бюджету в 800 000 долларов или порядка 21 миллиона гривен за машину.

В целом, кортеж президента состоит из:

двух автомобилей с мигалками,

двух микроавтобусов Volkswagen, которые должны перехватывать и глушить сигналы,

еще двух легковых Volkswagen с охраною,

внедорожника Toyota Land Cruiser,

реаномобиля,

двух одинаковых представительских Mercedes S-класса.

При этом последние машины – "Мерседесы" – Порошенко достались от Януковича.

Эксперты-антикоррупционеры отмечают, что при желании Госуправление делами могло бы найти машины аналогичной комплектации и подешевле – например, за 300 тыс. долларов за штуку.

В то же время в гараж Порошенко должны заехать еще два Mercedes S 560 за 11,5 млн гривен каждый. Плюс еще 14 миллионов планируют потратить на покупку 15 седанов Toyota Camry MG в премиальной комплектации и автомобиля Toyota Land Cruiser 200. В прошлом году последнее авто уже закупали для автопарка президента – но, видимо, машина устарела, решили чиновники.

Ранее Кабмин потратил на рекламу своих успехов почти полтора миллиона бюджетных денег. Речь идет о 4-х видеороликах длительностью 30 секунд каждый.

Напомним, вечером 31 мая в Киеве на проспекте Петра Григоренко авто Volkswagen из кортежа президента Петра Порошенко на пешеходном переходе сбило ребенка на велосипеде. Позже в полиции сообщили, что в ДТП попала машина копов, которая выполняла спецзадание.

А 6 марта в центре Киева — на пересечении улиц Шелковичной и Институтской президентский кортеж сбил пожилого мужчину, который нарушил правила дорожного движения. Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что пострадавший признал себя виновным в ДТП.