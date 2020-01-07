"Паразитируют на работниках": министр Милованов попер буром на работу профсоюзов

Тимофей Милованов / УНИАН

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что необходимо в срочном порядке пересмотреть работу профсоюзов Украины.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Профсоюзы должны защищать права работников. Делают ли они это эффективно? Особенно на предприятиях, где у людей нет альтернативы. То есть там, где не работает конкуренция за работника. Например, борются ли профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? Или за право работника получать высокую зарплату, даже если предприятие является монополистом на рынке труда?", - написал чиновник.

Кроме того, Тимофей Милованов отдельно подчеркнул, что сейчас в Украине не так много профсоюзов, сражающихся за права работников, но хватает таких, которые отстаивают интересы владельцев предприятий.

"Особенно олигархических. Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают, и просто получают (обязательный) процент с зарплаты работников. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитирует на работниках, должны быть остановлены", - заявил он.

Напомним, ранее Тимофей Милованов озвучил собственный прогноз курса доллара по отношению к гривне на 2020-й. До этого глава Минэкономики предложил рекламировать земельную реформу в Украине с помощью звезды украинской поп-музыки Верки Сердючки.