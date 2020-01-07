Удар по святому: в Минздраве рассказали, почему пить глинтвейн - вредно

Глинтвейн / УНИАН

В Министерстве здравоохранения в разгар рождественских праздников напомнили жителям Украины, что употребление глинтвейна - вредно для здоровья.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Традиционное нагретое и горячее вино во время праздников врачи всерьез распекли и опровергли все мифы о полезности глинтвейна.

По мнению медиков, витамины в якобы насыщенном фруктами напитке отсутствуют - все из-за термообработки. В целом же, в МОЗ украинцам советуют создавать себе праздничное настроение без употребления алкоголя.

Напомним, ранее Главред опубликовал список с оптимальными рецептами приготовления глинтвейна.