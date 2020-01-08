"Утром прилетит": отец погибшего в Иране бортпроводника МАУ рассказал о трагедии

Куршение самолета МАУ в Иране / twitter.com/CGTNOfficial)

Родственники погибших при крушении самолета МАУ в Иране украинцев прибыли в международный аэропорт Борисполь. Отец старшего проводника Игоря Матькова сообщил, что узнал о трагедии от своей дочери.

"Мой сын - старший бортпроводник. Позвонила дочка из Штатов в 06:15, что в Америке сообщили, что разбился самолет МАУ. Она спрашивает, куда полетел Игорь. Мы сказали: Тегеран, утром прилетит. Потом нашли видео падения самолета", - рассказал Валерий Матьков в комментарии телеканалу 112 Украина.

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Отмечается, что родственников разместили в гостинице и с ними проводят работу психологи.

"Видели до 10 человек, которые сидели в фойе. Мы знаем, что это родственники погибших членов экипажа. Затем их посадили в машину и увезли из отеля. Куда их увезли, пресс-служба комментировать отказывается. Знаем, что со всеми родственниками проводят работу психологи и при необходимости с ними работают медики. Просили комментарий у главного психолога службы, которая работает при аэропорте, однако также отказываются комментировать и ссылаются на тайну общения со своими клиентами ", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, компания МАУ обнародовала имена членов экипажа злосчастного боинга 737 рейса PS752, который разбился в Иране. Также обнародованы фото погибших пилотов и бортпроводников.