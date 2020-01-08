В Иране решили, что делать с "черными ящиками" рухнувшего украинского Боинга

Черный ящик Боинга 737-800 / НТВ

Расшифровка данных бортовых самописцев (пресловутых "черных ящиков), разбившегося ранним утром 8 января, близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Тегеране украинского лайнера Boeing 737-800, будет проходить в Иране.

Такое сообщение опубликовало агентство ISNA со ссылкой собственные источники.До этого глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде заявил о том, что государство, которому передадут самописцы рухнувшего Боинг 737-800 для расшифровки, пока еще не выбрано. Тем не менее, "черные ящики" точно не отдадут корпорации-производителю - американской Boeing.

Напомним, Боинг 737-800 разбился 8 января под Тегераном после взлета из аэропорта Имама Хомейни. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

