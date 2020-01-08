Марш Бандеры: в МИД Украины обсудили ситуацию с послом Польши

Бандера на здании КГГА возмутил иностранных партнеров / Фото: УП

Министерство иностранных дел Украины 8 января пригласило для беседы посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за скандала по поводу марша в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, собеседники обсудили совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль, которые назвали неприемлемым киевский марш с символикой Бандеры.

Украинские дипломаты подчеркнули, что внутренние вопросы украинской политики не должны обсуждаться за пределами Украины, поскольку такая ситуация будет контрпродуктивной.

Читайте такжеЭто Путин виноват: в Раде ответили Польше и Израилю на упреки из-за БандерыОтмечается, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне. Стороны пришли к договоренности, что предстоит совместная серьезная работа на международном уровне для обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в сфере исторической памяти.

Дипломаты соседних стран достигли консенсуса в конкретных шагах по поводу разрешения конфликта.

Ранее в МИД ответили польским и израильским дипломатам в связи с заявлением о громким чествованием памяти Степана Бандеры.

Напомним, в посольстве Республики Польша в Украине прокомментировали заявление пресс-секретаря МИДа Украины Екатерины Зеленко, которая отреагировала на позицию Израиля и Польши с осуждением празднования дня рождения Степана Бандеры в Украине.