В МИДе Украины сообщили важную деталь жуткой аварии украинского лайнера

По информации министра Вадима Пристайко, самолет МАУ изменил свой курс после того, как начал крушение.
Глава МИД Вадим Пристайко во время брифинга 10 января сообщил, что самолет МАУ изменил курс после того, как начал терпеть крушение в Иране.
"Действительно самолет изменил курс, это уже произошло после момента, в котором самолет начал терпеть аварию", - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли что самолет развернулся после взлета.
Он также добавил, что все видео и фотографии крушения самолета, которые находятся в открытом доступе, анализируются компетентными органами и были приобщены к делу.
Также во время брифинга министр сообщил, что Украине предоставили доступ к черным ящикам самолета МАУ.
Ранее Главред писал, что у стран, входящих в НАТО, отсутствуют основания не доверять разведывательным данным о том, что украинский Боинг авиакомпании МАУ был сбит близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Иране боевой ракетой.