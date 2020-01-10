В МИДе Украины сообщили важную деталь жуткой аварии украинского лайнера

Вадим Пристайко / УНИАН

Глава МИД Вадим Пристайко во время брифинга 10 января сообщил, что самолет МАУ изменил курс после того, как начал терпеть крушение в Иране.

"Действительно самолет изменил курс, это уже произошло после момента, в котором самолет начал терпеть аварию", - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли что самолет развернулся после взлета.

Он также добавил, что все видео и фотографии крушения самолета, которые находятся в открытом доступе, анализируются компетентными органами и были приобщены к делу.

Также во время брифинга министр сообщил, что Украине предоставили доступ к черным ящикам самолета МАУ.

Ранее Главред писал, что у стран, входящих в НАТО, отсутствуют основания не доверять разведывательным данным о том, что украинский Боинг авиакомпании МАУ был сбит близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Иране боевой ракетой.