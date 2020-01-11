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"Фанатики убили ракетами Путина 176 человек": журналист пояснил, почему Иран "три для лгал"

11 января 2020, 10:14

Украина теперь обязана совместно с другими потерпевшими странами инициировать заседание Совета национальной безопасности ООН, отметил Бутусов.

Самолет МАУ
Бутусов объяснил, почему Иран три дня скрывал причину авиакатастрофы / Фото: West Asia News Agency

Спустя три дня после авиакрушения украинского самолета в аэропорту Тегерана власти Ирана признали, что это произошло из-за "случайной" ракетной атаки. Известный журналист Юрий Бутусов, который ранее рассказал, какие версии крушения Боинга в Иране разбирает госкомиссия, объяснил, почему власти Ирана молчали три дня и наконец-то признались в содеянном.

"Они знали об этом три дня и три дня лгали. Но в 21-м веке невозможно утаить такое преступление, совершенное над огромным городом при современных системах контроля воздушной безопасности", - отметил он.

По словам Бутусова, сегодня, 11 января, Иран был обязан предоставить для осмотра кабину пилотов, которую "два дня прятали от украинских экспертов".

"Сегодня должны были предоставить записи ко второму черному ящику - где записаны все параметры работы систем самолета и все звуки в кабине. Сегодня должны были предоставить данные радиолокаторов системы управления движением, которые должны показать ракетную атаку", - объяснил журналист.

При этом Бутусов отметил, что "безумные религиозные фанатики получили ракеты от Путина и убили этими ракетами 176 человек, в том числе своих граждан, в небе над своей столицей".

"Сбили огромный тихоходный гражданский лайнер, воображая, что отражают американский налет и стреляют по американскому истребителю", - добавил он.

По мнению Бутусова, Украина теперь обязана совместно с другими потерпевшими странами инициировать заседание Совета национальной безопасности ООН.

"Украина должна создать международную следственную комиссию по расследованию преступной атаки на украинский самолет. Мы должны получить максимальную информацию от иранских властей о причинах нападения. Необходимо определить и назвать ответственных лиц", - высказался журналист.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на признание Ирана насчет гибели Боинга МАУНапомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования после случайной ракетной атаки, в результате которой был сбит украинский Boeing.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы передаю всем семьям погибших. Я выражаю искренние соболезнования", - высказался президент Ирана на своей странице в Твиттере.

Тажке ранее Иран признал, что самолёт МАУ был сбит случайно. В частности, Иран объявил, что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно", сообщило иранское телевидение со ссылкой на заявление Генерального штаба вооружённых сил страны.

"Из-за человеческой ошибки, непреднамеренно, был сбит украинский лайнер, в результате чего погибли иностранные граждане", — сказано в сообщении.

При этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что к произошедшему привела "человеческая ошибка". Также он принёс извинения семьям погибших.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооружённых сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", — сказал Зариф.

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