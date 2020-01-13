Витренко пролил на свет переговоры Киева с Москвой по поводу покупки газа

Юрий Витренко / УНИАН

Между официальным Киевом и официальной Москвой на данный момент отсутствуют контракты и переговоры по приобретению газа.

Соответствующее сообщение опубликовано на портале Радио Свобода со ссылкой на исполнительного директора Нафтогаза Украины Юрия Витренко. Он озвучил такую информацию, отвечая на вопрос - могла бы украинская госкомпания иметь дочернее предприятие, которое бы закупало газ напрямую у российской корпорации Газпрома.

"Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет", - ответил исполнительный директор Нафтогаза.

Напомним, ранее Юрий Витренко рассказал, каким еще образом хотят в Нафтогазе засудить Газпром. До этого стало известно,что исполнительный директор Нафтогаза и глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получат премию многомиллионную долларовую премию.