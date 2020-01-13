Зеленский "подложил свинью" нардепам, подписав важный закон

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, предусматривающий уголовную ответственность за не персональное голосование. Отмечается, что глава украинского государства одобрил закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной рады Украины".

"Документ должен обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Согласно закону, депутаты Верховной Рады будут нести ответственность за "кнопкодавство" на пленарных заседаниях. В качестве наказания предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Стоит отметить, что закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

Как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде народные депутаты изобрели новый способ не персонального голосования.