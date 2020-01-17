Преемник Бабак и вице-премьер: главу Ивано-Франковской ОГА назначат министром

Денис Шмыгаль станет министром и вице-премьером / Фото: Ивано-Франковская ОГА

Профильный комитет Верховной Рады намерен назначить главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля на должность вице-премьера и министра развития общин и территорий Украины, которую по собственному желанию покидает предыдущий руководитель Алена Бабак.

О назначении сообщается в повестке дня комитета по вопросам организации государственной власти. Документ обнародовало издание Новое время.

Увольнение Бабак с должности министра развития общин и территорий депутаты планируют рассмотреть 17 января на заседании. На пост главы ведомства и вице-премьера будет назначен Шмыгаль.

/ Фото: Новое время

Напомним, в Слуге народа подтвердили информацию о том, что министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление об отставке.

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