Навечно в небе: в Борисполь прибыл борт с телами погибших в Иране украинцев - видео

В Украину прибыл борт из Ирана с телами погибших в автокатастрофе / скриншот из видео

В воскресенье, 19 января, в великий праздник Крещения, в Украину доставили тела украинцев, которые погибли в результате крушения сбитого в Иране 8 января самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины.

В аэропорту Борисполь уже приземлился специальный борт с телами погибших, его встречали родные жертв авиакрушения, а также президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти.

Церемония прощания состоится в терминале "В".

"Доступ открыт для всех. Сбор у входа в терминал в 12:00. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00", - рассказали в авиакомпании МАУ.

Отметим, на борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Напомним:

18 января Иран поставил точку в передаче "черных ящиков" Украине. Отправку в Киев бортовых самописцев разбившегося авиалайнера подтвердил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. Отмечается, что бортовые самописцы самолета МАУ привезут в Украину до конца января.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы передаю всем семьям погибших. Я выражаю искренние соболезнования", - высказался президент Ирана на своей странице в Твиттере.