День соборности Украины 2020: Зеленский возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому

Вместе с Зеленским в церемонии приняли участие Руслан Стефанчук и Алексей Гончарук / Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее поздравил украинцев с Днем соборности, принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в Киеве.

Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в столице. После этого Президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя, передает пресс-служба ОП.

Вместе с Зеленским в церемонии приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Фото ОП

Напомним, сегодня наша страна отмечает День соборности Украины 2020. В этом году праздник не является выходным днем.