  1. Главная
  3. Украина

В Раде рассказали, при каких условиях Аваков покинет МВД

27 января 2020, 10:44

По мнению главы профильного правоохранительного комитета Рады Дениса Монастырского, испытательный срок Арсена Авакова как главы МВД еще не закончен.

Аваков
Арсен Аваков / УНИАН

Если расследование убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве летом 2016-го развалится под пристальным вниманием общественности, то, возможно, появится достаточный повод для того, чтобы Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД.

Соответствующее мнение в интервью порталу РБК-Украина озвучил руководитель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности украинского парламента Денис Монастырский.

По его мнению, испытательный срок Арсена Авакова не закончен и к работе главы МВД ныне прикована крайне пристальное внимание.

"Я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", - заявил Монастырский.

Напомним, ранее, в конце минувшего года тогдашний временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявлял о том, что Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

убийство МВД отставка Арсен Аваков Павел Шеремет
Сейчас вы просматриваете новость «В Раде рассказали, при каких условиях Аваков покинет МВД». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:44
В Раде рассказали, при каких условиях Аваков покинет МВД
10:41
Авось пронесет: военные Ирана три дня врали своему президенту об ударе по Боингу МАУ Видео
10:36
"Взрыв под контролем": в Киеве на Печерске нашли бомбу - СМИ
10:30
Молодой Папа 2 сезон: график выхода серий и как смотреть сериал
10:16
Посол Германии назвал возможную дату нормандской встречи
10:14
Погода в Украине до конца января: синоптик дал точный прогноз Видео
10:00
Спасительный гол Начо в видеообзоре матча Вальядолид - Реал Видео
09:58
Почему Порошенко наглеет на глазах мнение
09:57
Курс доллара: глава крупного банка рассказал, сможет ли усилиться гривна
09:47
В Харькове прогремел взрыв, есть жертва: что рвануло Фото
09:33
На Урале мать постирала младенца в машинке
09:25
Гороскоп на 27 января всех знаков Зодиака: пылкая любовь, тайный покровитель и расставание
09:24
"Сумашедший и сознательный идиот": Червоненко распек на все корки Гончарука Видео
09:10
Коби Брайант погиб: названа возможная причина крушения вертолета Видео
09:07
Молодой Папа 2 сезон: что было в шестой серии Видео
09:01
"Хочет продать свою книгу": Трамп отреагировал на громкие заявления Болтона
09:00
Фиаско фаворита и гол Роналду в видеообзоре матча Наполи - Ювентус Видео
08:28
Коби Брайант разбился в авиакатастрофе: появилось видео крушения вертолета Видео
08:02
Смертельный вирус в Китае: названо шокирующее число жертв
07:41
Коби Брайант разбился в авиакатастрофе: стали известны подробности трагедии Видео
07:34
Отставка Суркова ничего не изменит в войне России против Украины мнение
07:16
Трамп задержал помощь Украине из-за дела Байдена - Болтон
07:15
"Это порнуха": дочь Поляковой засветилась на интимном фото
07:15
Олег Соскин: Путин лепит мутанта – воссоздает Советский Союз в новой редакции
06:54
Украинцев облагают новыми налогами: экономист дал тревожный прогноз
06:37
Какая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщины
06:21
Донбасс обречен, он превратится в еще одну зону-руину мнение
05:50
"Как покорить Олимп": астролог раскрыл залог успеха в 2020 Видео
05:47
"Сняла трусики и покрасила лобок": жена Морозюка показала голое фото
05:14
"Получать воду из воздуха": в РФ придумали, как помочь засыхающему Крыму
04:42
День святой Нины 2020 и День ангела Ніни – поздравления и привітання
04:03
Уличная мода 2020 весна – топ 5 горячих трендов стритстайла фото Фото
03:30
Манчестер Юнайтед одержал крупнейшую выездную победу в ХХI веке Видео
03:17
Жуткое везение: астролог рассказала, кому пофартит сорвать джек-пот
02:29
Эксперт раскрыл план "Б" Путина на Донбассе
01:38
"РФ может повышать ставки": эксперт объяснил, как Путин использует обещания Зеленского
00:55
Диетолог развеяла миф о популярном свойстве грейпфрута
00:19
27 января – какой сегодня праздник: с Днем Нины и День Холокоста 2020 Видео
26 января, воскресенье
23:58
"Война продолжается": Зеленский прокомментировал гибель бойцов ВСУ
23:32
В смерти Брайанта нашли пугающее пророчество
23:28
Любимый футбольный клуб Брайанта выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста
23:19
Шевченко отреагировал на гибель Коби Брайанта
23:00
Вместе в Коби Брайантом в самолете находилась его дочь - СМИ
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 26-01-2020: слепые прослушивания Видео
22:51
Спасатели добрались до места крушения вертолета Коби Брайанта Видео
22:48
"Тупорылая власть Прилук": мэр угодила в громкий скандал из-за зарплаты
22:26
Коби Брайант разбился в авиакатастрофе: власти подтвердили смерть легенды Видео
22:25
Парад курьезов в видеообзоре матча Рома - Лацио Видео
22:11
Жуткий коронавирус стремительно распространяется по миру: опубликована карта
22:03
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе - первое видео с места трагедии Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять