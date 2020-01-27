В Раде рассказали, при каких условиях Аваков покинет МВД

Арсен Аваков / УНИАН

Если расследование убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве летом 2016-го развалится под пристальным вниманием общественности, то, возможно, появится достаточный повод для того, чтобы Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД.

Соответствующее мнение в интервью порталу РБК-Украина озвучил руководитель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности украинского парламента Денис Монастырский.

По его мнению, испытательный срок Арсена Авакова не закончен и к работе главы МВД ныне прикована крайне пристальное внимание.

"Я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", - заявил Монастырский.

Напомним, ранее, в конце минувшего года тогдашний временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявлял о том, что Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.