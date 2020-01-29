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"Танька мазохист, дали подсрачников дуре": в Сети советуют Черновол "не бычковать"

29 января 2020, 09:16

Украинцы в шоке от Черновол, которая перелезла через забор и незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований.

Черновол перелезла через забор у здания ГБР / скриншот из видео

Бывшая народная избранница Татьяна Черновол, которую ранее граждане в Сети советовали посадить в Пашинскому, оказалась в эпицентре очередного скандала.

Отметим, накануне, 28 января, Черновол вывели с брифинга замдиректора ГБР Александра Бабиковав - до начала мероприятия экс-нардеп заявила журналистам, что ее "убивали клиенты" Бабикова.

После этого Черновол перелезла через забор и незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований, а затем уже в здании попыталась бросить в заместителя генпрокурора мобильный телефон.

В ведомстве обнародовали видео, на котором видно, что 28 января в экс-депутат перелезла через забор с колючей проволокой и попала на охраняемую территорию ГБР. Затем она последовала в актовый зал, где в этот момент проходил брифинг первого заместителя директора ГБР.

К слову, поведение Черновол вызвало бурную реакцию в соцсетях.

"Давно о Танюше не было слышно. Видать, в субботу так отмечала именины с пашинским, что обрадовала своим возвращением большую часть населения страны. Всё таки Петькина команда самая крутая", - пишет Елена Воронина.

 "Так она мазохіст оцем і мріяла", - считает Маики Розов.

"Она не женщина, а бычка=мужичка...", - считает Николай Печевал.

"Ця Клоунеса ще довго буде дурку ганяти пересадять їй мозги від Чупокабри так схожа на неї а в голові Чорт сидить", - высказался Сергей Кондратенко.

"Единственное что удивляет так это то что она до сих пор не в психиатрической клинике", -  удивился Кирилл Алексеенко.

"Наконец то дали подсрачников дуре. Хоть шото приятное в мире", - добавил Виктор Антоненко.

"Нехер бычковать Танька", - пишет Анатолий Самарец.

"Дура а деньги свои отрабатывает", - считает Владимир Герасименко.

"Так она сама хотела эту" грубую силу" неадекватная", - сказал Олег Шостак.

Напомним, ранее сообщалось, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Во время выступления спикера Черновол попыталась бросить в него мобильный телефон. Правоохранители вывели нарушительницу порядка из помещения, однако она оказывала силовикам активное сопротивление. В случае подтверждения вины, Черновол грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

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