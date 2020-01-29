"Когда окажется на нарах?": Порошенко засыпал суды исками о моральном ущербе

Порошенко засыпал суды исками / УНИАН

Адвокаты экс-президента Петра Порошенко подают 14 исков в Верховный Суд о возмещении морального ущерба.

О том, что Порошенко начал атаковать в ответ на "преследования", рассказал на своей странице в Фейсбуке адвокат Игорь Головань.

"А в связи с инспирированных, как мы знаем из опубликованных (анонимным телеграм-каналом) "Трубу прорвало" записей, должностными лицами президентского офиса политических преследований Петра Порошенко следственными судьями вынесено 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей", - высказался правозащитник.

Также Головань сообщил, что он подает 14 исков о возмещении морального ущерба Порошенко.

Отметим, в соцсетях граждане все еще обсуждают истерику Порошенко, которую он закатил в ГБР.

"Кричать так надо было раньше и не тормозить то, что обещал после майдана. Наигранный паскудный", - пишет Виталий Чернышов.

"Это ничтожество було президентом 5 лет ужас", - добавил другой пользователь Сети.

"Когда уже эта мразь окажется на нарах?!!", - вопрошает другой пользователь Сети.

Читайте такжеПочему Порошенко агрессивно набрасывается на ЗеленскогоНапомним, ранее сообщалось, временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова обратилась к президенту Петру Порошенко, который накануне приходил в ГБР на допрос.

"Хочу сообщить Петру Алексеевичу. Я не буду общаться по телефону. И не находите любой другой повод, как обращения граждан. Я не являюсь руководителем органа досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах, по которым Вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями", - заявила Венедиктова в опубликованном видеообращении.

Она также попросила народных депутатов, желающих с ней встретиться, делать это не во время допроса Порошенко.