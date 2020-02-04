Вирус в Китае: Украина приостановила прямые авиаперелеты в Поднебесную

4 февраля самолеты МАУ и SkyUp выполнят последние рейсы в китайские города / Reuters

Украина остановила прямое авиационное сообщение с Китаем из-за смертельного коронавируса, который заразил уже более 19 тысяч и убил 426 человек.

Запрет на прямые перелеты в Китай из Украины будет действовать со вторника, 4 февраля. Сегодня компании МАУ и SkyUp выполнят последние рейсы из аэропорта Борисполь в китайские города. Далее в течение ближайшего месяца - по меньшей мере до 4 марта - из Украины в Китай не планируются никакие авиарейсы. Об этом сообщил заместитель гендиректора по инженерно-техническому обеспечению аэропорта Олег Струк.

Стоит отметить, что в Украине пока не зарегистрирован ни один случай коронавируса 2019-ncov.

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