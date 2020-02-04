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Названо число прихожан ПЦУ в Украине

4 февраля 2020, 08:58

38,6% украинцев считают себя прихожанами Православной церкви Украины.

церковь
Каждый пятый украинец не считает себя религиозным человеком / УНИАН

Почти 40% украинцев называют себя прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ), в то же время почти каждый пятый украинец считает себя прихожанином УПЦ МП. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

Согласно результатам исследования, 38,6% украинцев являются членами ПЦУ; 20,7% - членами УПЦ МП. Еще 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - иудеями.

Иное вероисповедания указали 1,5% опрошенных, а 4,5% заявили, что являются христианами без привязки к конфессиям.

При этом почти каждый пятый опрошенный (22,5% респондентов) заявил, что не считает себя религиозным человеком.

Исследование проводилось с 24 по 28 января 2020 года, было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, ранее предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний анонсировал, что в 2020 году Православную церковь Украины признают еще четыре поместные церкви. Кроме того,  Епифаний считает,  что Русская православная церковь будет последней церковью, которая все же признает Православную церковь Украины.

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