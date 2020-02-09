Китайские фонари по цене испанских: в Киеве нашли "зраду" в освещении Мариинского парка

В Киеве установили китайские фонари по цене испанских / скриншот Наши гроши

Похоже, кто-то в Украине нагрел руки. В эпицентре громкого скандала оказались "испанские" фонари, установленные в Мариинском парке возле Верховной Рады, которые на самом деле произведены в Китае и были закуплены по завышенным ценам.

По информации Наші гроші, капремонт наружного освещения Мариинского парка в Печерском районе заказало коммунальное предприятие Киевгорсвет КГГА по результатам тендера в ООО "Строительная компания Тесла" в сентябре 2019 г. на 18,41 млн грн.

Самая большая сумма - 12,63 млн грн без НДС, доставки, монтажа и складских расходов была выделена на парковые фонари.

Так вот, предприятие Киевгорсвет сообщало, что в парке установлены опоры производства Испании.

Декоративные опоры DHU-08 3.35m купили по 44 174 грн, светильники Palacio 40W 4000K 500mA - по 13 085 грн, а декоративные кронштейны Norte - по 8756 грн. Т.е. фонарь с одним светильником стоит 57 259 грн, а с двумя на кронштейне - 79 100 грн.

В то же время архитектор Дарья Недозим, на которую ссылается издание, нашла в китайском интернет-магазине Alibaba такие же фонари китайского производства, как подрядчик изобразил в тендерном предложении. Там декоративный низ опоры стоит максимум $100, сама опора - $780, а светильник - $100.

Киев закупил фонари по завышенной цене / скриншот Наши гроши

Таким образом в Китае фонарь с одним светильником стоит $980, или 24 тыс грн, что вдвое дешевле тендерной цены для парка от "Строительной компании Тесла".

Кому принадлежит Строительная компания Тесла

Созданная в марте 2018 г. столичная "Строительная компания Тесла" принадлежит Ивану Шкелебею из пгт. Межгорье на Закарпатье, а руководит ею Алина Леденева. С июня 2019 г. она получала подряды исключительно от Киевгорсвета на сумму 79,91 млн грн.

Что говорят в соцсетях

Тема испанских фонарей не прошла мимо взора пользователей Сети, и взгляды их, следует отметить, разделились.

"Сравнение двух изделий на уровне начальной школы. Одинаковый ли материал в этих опорах и светильниках с теми, что установлены? Какая цена за доставку? Какая цена за растаможивание? Сроки изготовления и доставки? Какая гарантия на изделия? Какие технические характеристики светильника? И ещё много вопросов)))Хотя, если у вас есть доказательства, что именно эти светильники с Китая были завезены и цена в Киеве отличается в 2 раза, тогда другое дело)) А пока от вас голословные крики "ЗРАДА", - убежден некий Виктор.

"А накладные расходы а транспорт? Они же не пешком пришли", - спросил Александр Копытов.

"Учитывая массу и негабарит плюс пошлины. В любом случае остаются вопросы что помешало привести в порядок родные фонари и неужели в стране не осталось литейных производств для изготовления подобной продукции?..", - ответил ему Александр Губарев.

"Суки, воруют уже и на фонарях", - возмутился Сергей Артеменко.

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