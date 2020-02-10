Политолог рассказал, станет ли Зеленский интегрировать ОРДЛО под власть Киева

Война на Донбассе / УНИАН

Известный и авторитетный российский политолог Дмитрий Орешкин в деталях на чате на Главреде прокомментировал вероятность того, что официальный Киев в ближайшее время пойдет на интеграцию временно оккупированных районов Донбасса.

"Думаю, любой, кто бы ни был на месте Зеленского сейчас – будь то Порошенко, будь то Тимошенко, не спешил бы возвращать "ЛНР" и "ДНР" в тело Украине. Лозунги – это одно, а реальная политика – другое. Ведь понятно, что это – раздолбанная в конец экономика, куда нужно вкладывать безумное количество инвестиций, а их никто вкладывать не будет, потому что они там будут немедленно разворовываться. Понятно, что это – зона влияния России. Понятно, что это – зона поддержки антикиевской политики. Кому из действующих политиков этот "подарочек" нужен, ума не приложу. Но в публичной политике, конечно же, все будут кричать: "Не отдадим ни пяди украинской земли!", - считает он.

По мнению Орешкина, президенту Зеленскому стоит приготовиться к тому, что патриотически настроенная часть украинского общества будет оказывать на него давление из-за ОРДЛО.

"Но любой политик на месте Зеленского был бы вынужден действовать на разрыв: на риторическом уровне говорить, что это – наша территория, которую мы должны вернуть, а, на самом деле, притормаживать, потому что нет ни денег, ни ресурсов для того, чтобы этот регион возродить из пепла. Зеленскому приподнять бы экономически хотя бы подконтрольную территорию! Его ресурсы очень ограничены и коридор возможностей очень узок. Потому предсказуемо, что на Зеленского украинские патриоты будут вешать всех собак, слабо сознавая, что таким образом они работают в интересах Владимира Путина", - подытожил он.

Напомним, ранее в России пошли на радикальный шаг с паспортами ради переманивания жителей "Л/ДНР". До этого СМИ рассказали, как главари "Л/ДНР" готовят присоединение оккупированных территорий к России.