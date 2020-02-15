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"Меньше коров, чем при Гитлере": наезды "Ляшка-петушка" на Гончарука наделали шума в Сети

15 февраля 2020, 09:59

Украинцы в Сети возмущены появлением скандального Ляшко на ТВ.

Ляшко наехал на Гончарука из-за коров / скриншот из видео

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что правительство Алексея Гончарука виновно в массовой безработице и проблемах с промышленностью в Украине.

Отметим, в прямом эфире программы Свобода слова Савика Шустера Ляшко заявил, что результат работы Гончарука - это "сотни тысяч людей без работы, полная энергозависимость страны, покупка российского электричества и угля"

В свою очередь, премьер напомнил лидеру радикалов, что тот был в парламенте, однако работая там, не смог ничего сделать.

"Я никогда при власти не был, никакой комитет не возглавлял! Наша фракция была в оппозиции к президенту Порошенко, а сейчас к вашему правительству. Давайте поговорим не о моих результатах, а о ваших. Вы много рассказывали, новая команда сколько всего сделала. Но цифры – вещь упрямая. Экономика! Мы в прошлом году поставили рекорд по уровню безработицы. Из-за вас!" – заявил Ляшко.

Радикал назвал правительство Гончарука "некомпетентными непрофессионалами", и добавил, что "сегодня в Украине, по данным Госстата, меньше коров, чем при Гитлере".

"Вы – правительство некомпетентных идиотов!" – заявил Ляшко.

Добавим, что министры ушли от такого рода дискуссии, заявив, что с Ляшко "нельзя говорить об экономике".

Отметим, в комментариях под видео многие пишут, что Ляшко пора прекратить играть на публику.

"Олег хватить играть на публику ты уже не депутат", - пишет пользователь Сети.

"Зачем вы пускакте Ляшка на эфир, противно слушать", - пишет другой пользователь Сети.

"Ляшко лає, та лає ... добре ще не кусає) ,... політик у нього є практика ні чого не робити, але бути на поверхні,... як те.....", - обратил внимание Андрей Проказов.

"На якого біса запрошувати цього популіста Ляшка!!!", - добавил Александр Скобля.

"Якого х.....а Ляшко ТАМ? Хто він такий? Він уже ніхто. І дивитись не хочеться", - возмутилась Ольга Блинда.

"Из-за петушка-ляшка смотреть невозможно !", - отметил пользователь Сети.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы Свобода слова заявил, что жители Киевской области, которые живут вблизи санатория, в котором, вероятно, планировали разместить эвакуированных из Китая украинцев, по-разному отреагировали, когда узнали о таких планах.

"Тревожное отношение к этой действительно очень важной проблеме в мире есть не только в Китае, но и в Украине... как только стало известно о том, что людей эвакуированных разместят в определенном санатории, местные жители сразу на это отреагировали", – сказал министр, и добавил, что украинские власти выберут для эвакуации тот объект, который будет наиболее безопасным. 

"Я сейчас не хочу разглашать информацию о том, где именно мы планируем разместить людей", – добавил Гончарук.

Олег Ляшко Алексей Гончарук новости Украины
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