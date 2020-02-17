В Крыму ФСБ задержала члена украинского добробата

Против задержанного возбуждено уголовное дело / lenta.ru

В аннексированном Россией Крыму ФСБ задержала местного жителя, который является членом крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана.

Против задержанного возбуждено уголовное дело, решением "суда" он заключен под стражу, сообщает Интерфакс.

"Подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана", - говорится в пресс-релизе ФСБ.

Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря российские пограничники задержали украинское маломерное судно, на борту которого находились жители села Райновка Приморского района Запорожской области Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

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16 февраля подконтрольный российским оккупантам Керченский городской суд арестовал на 10 суток четырех украинцев, задержанных российским ФСБ в Азовском море.

Прокуратура по факту захвата украинских рыбаков открыла уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины.