"Это п*здец": волонтерке, написавшей "не в тот самолет попала ракета", досталось в Сети

Фото со страницы М. Лобок / Facebook

Украинский сегмент соцсети Facebook полыхнул негодованием из-за поста, появившегося на странице волонтерки Марины Лобок вскоре после того, как стало известно о перелете в Украину лайнера с эвакуированными из Китая украинцами

Не в тот самолет попала ракета", – говорилось в тексте поста.

Пользователи Сети, без преувеличения, взорвались гневом и возмущением.

"Не позорь Украину, тупорилое", "Мозг отсутвует", "Окончательно контуженная дура", "Это п*здец. За такой пост сажать надо. Летят наши украинцы мы должны их принять,и даже если они больны ,врачи будут лечить, "Марина, Вы бот ?Что Вы тут написали? Надеюсь, Вас отследят и накажут", "Первая больная коронавирусом обнаружена", - написали они.

Позднее пост был отредактрирован и стал выглядеть так: "Не в тот самолет попала ракета. Лучше бы в самолет кремлевского х*йла! Московиты - быстро исчезните".



Как выяснил позднее Обозреватель, всю вину на себя на пост взял отец волонтерки - Николай Лобок. Дескать, писал именно он. Причем мужчина утверждает, что якобы не имел в виду борт из Уханя.

"Когда я писал про ракету и самолет, я имел в виду самолет с кремлевским Ху*лом, так я называю Путина", – пояснил он. По словам мужчина, он опубликовал пост такого высокого уровня провокативности, чтобы "почистить список друзей от тех, кто с головой не дружит"

Напомним, ранее сообщалось о том, что эвакуированных из Китая украинцев должны доставить в населенный пункт Новые Санжары (Полтавщина), где они будут находиться в Медицинском центре Нацгвардии во время карантина. При этом местные резко против данного решения властей, поэтому устроили масштабную акцию протеста, которая переросла в стычки с правоохранителями.