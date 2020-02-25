"Русские скрепы": Комаровский сделал ошеломляющее признание

Евгений Комаровский / Скриншот

Известный педиатр Евгений Комаровский заступился за русский язык в Украине. Так, врач распек украинцев, которые критиковали "русские скрепы".

"Давайте кончать строить из себя высокоморальных, уникальных, с какими-то особыми представлениями о том, что такое хорошо, со своими специфическими взглядами на любовь к родине. Любовь к родине начинается с очень простых вещей – с заботы о собственных детях, с умения не воровать и не красть, с возможности выполнять обещания", – заявил Комаровский в интервью Гордону.

Кроме того, он рассказал, как в детстве мама ему пела песни на русском языке.

"Когда я своей любимой женщине признавался в любви на этом языке, то вы не заставите меня проклинать этот язык. Я буду на нем разговаривать. Уж извините", – отметил врач.

При этом он признался, что является "ватником" и призвал президента Владимира Зеленского "не ориентироваться на толпу".

"Толпа не является носителем истины. Базовые представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, не имеют ни национальности, ни языковой принадлежности. Они даже к вере отношения не имеют. Эти все высоко верующие люди, которые радуются, что мимо них проехал автобус… Так вот, есть государство, для лидеров которого теоретически не бывает хороших и плохих. Они должны заботиться обо всех украинцах. И о тех, кто в Крыму, и о тех, кто на Донбассе. И о тех, кто на западе, и на востоке, и в Китае. И надо учиться, как дружить", – подытожил Комаровский.

Как ранее сообщил Главред, известный педиатр Евгений Комаровский по личной инициативе отправился в Новые Санжары Полтавской области, где накануне произошел масштабный протест против размещения эвакуированных их Уханя в местном санатории.