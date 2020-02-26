Пенсионер с "динамовским сердцем" подтянет "политический нафталин": Сеть взбудоражило возможное назначение Тигипко

Сергей Тигипко / УНИАН

Украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что решение о замене Алексея Гончарука Сергеем Тигипко на должности премьер-министра Украины якобы принято на 99%. Мол, переговоры еще продолжаются, но уже находятся на финальной стадии.

Тем временем украинцы в Сети также активно обсуждают эту тему.

"Мне кажется, что попытка заменить в премьерском кресле Алексея Гончарука на Сергея Тигипко - это что-то типа как назначить главным тренером Динамо очередного пенсионера с "динамовским сердцем", - написал в Facebook журналист Иван Верстюк.

В то же время Александр Носсов считает, что Сергей Тигипко в роли премьер-министра – "это неплохой выбор". По его мнению, если Тигипко станет главой Кабмина сейчас, он будет долгое время ключевой фигурой в государстве.

"Если Президент предложит, а этот кандидат согласится, тогда новым премьером станет Сергей Тигипко. Если это условие произойдёт, Президент Зеленский вернёт себе доверие и рейтинг и зацементирует его на достаточно долгое время", - считает он.

Пользователь соцсети Вадим Федосов прогнозирует возвращение на олимп "политического нафталина" в случае премьерства Тигипко.

"Вариантное построение модели, в данном случае упирается в личность. Личность неоднозначную, поменявшую президентские амбиции на должность министра второго уровня. Это говорит об избыточной гибкости позвоночника, помноженной на всеядность при среднем уровне нюха. Если кандидатура реализуется, мы увидим возврат на политический олимп такого нафталина, что затошнит всех точно...", - написал он.

"Тигипко каждая власть по очереди достаёт из шкафа", - прокомментировал Nikolay Niko.

В свою очередь еще один пользователь Facebook напомнил: "Хто забув, то це той, що "есчьо нємножко мужикі і ми в Росіі".

"Не дай Бог. Это уже полный реванш будет антиукраинских сил и победа олигархии со смесью бывших комсомольцев", - отметила Елена Кравчук.

Как сообщал Главред, ранее издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве ошарашило информацией о том, что Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины.

26 февраля портал ЛБ со ссылкой на собственные источники сообщил, что нынешний премьер-министр Алексей Гончарук уйдет по собственному желанию. По данным собеседника издания, заменит Гончарука Сергей Тигипко.

"Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит", - уточнил источник ЛБ в Раде.