"Прощаться с соросятами": эксперт рассказал, почему Зеленскому нужно разгонять Кабмин Гончарука

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский. / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний полагает, что настал час для президента Владимира Зеленского отправлять в отставку Кабмин во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

"Зеленскому время прощаться с "соросятами", которые оккупировали у нас правительство, вся эта тусовка с BRDO, Гончарук и гоп-компания. Они полностью профнепригодны [...] Это грантоедская тусовка, которую воспитывали не на то, чтобы дело делать, а чтобы видосик записать и слайдик сделать", - заявил он, комментируя действия правительства в ситуации, сложившейся в эвакуации украинцев из охваченного эпидемией коронавируса Китая.

По мнению Загороднего, президент Зеленский тоже склоняется к мысли о перезагрузке системы власти, сложившейся после его избрания.

"Зеленский тоже подходит к мысли о том, что от всей этой "соросятинской" тусовки пора избавляться. Они ни на что не способны. Кстати, пленки Гончарука свидетельствуют о том, что Зеленский правильные вопросы задает - что у нас с курсо, что у нас с экономикой, почему народ не доволен. А они начинают рисовать новые слайдики", - подытожил он.

Напомним, ранее эксперт Алексей Якубин утверждал, что премьер Гончарук паразитирует на рейтинге президента Зеленского. О чем свидетельствует хотя бы то, что поставленные главой страны задачи (реорганизация нескольких "объединенных" министерств, налаживание взаимоотношений с парламентом и т.д.) руководителю Кабмина пока решить не удалось.