"Приду сам": Порошенко выложил видео по поводу допроса в ГБР

Петр Порошенко / УНИАН

Петр Порошенко (президент Украины в 2014-2019, а ныне - нардеп и глава политсилы Европейская солидарность ) объявил о том, что в пятницу, 27 февраля, самостоятельно явится на допрос в Госбюро расследований.

В своем видеообращении к украинцам, Порошенко назвал решение суда о его принудительном приводе "незаконным" и заявил, что будет оспаривать его в Европейском суде по правам человека.

Экс-президент твердо убежден - его допрос нужен для того,чтобы "отвлечь внимание [украинцев - Главред] от главного: они [нынешние власти - Главред] не способны ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной".

"Подчеркиваю еще раз: завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования политически мотивированы. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым по сути признано, что власть отдает незаконные приказы по моему политическогму преследованию", - подытожил Порошенко.

Напомним, ранее следственный судья Константинова К.Е. приняла решение о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР. Его исполнение было возложено на подразделения Национальной полиции. Порошенко через адвокатов пытался оспорить решение, но Киевский апелляционный суд отказал ему.



