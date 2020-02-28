Смогут ли российские десантники "взять" Одессу: украинский адмирал дал прогноз

Стратегия развития ВМС Украины предполагает восстановление контроля над ситуацией на море / Reuters

У Украины достаточно сил, чтобы в случае российской агрессии на море не допустить выхода противника на берег. Об этом заявил вице-адмирал, первый заместитель командующего ВМС Вооруженных сил Украины Андрей Тарасов.

Он выразил уверенность, что российские десантники не смогут "взять" Одессу.

"Не возьмут. У нас есть достаточный комплект сил для того, чтобы отразить высадку десанта. Но мы должны строить такую ​​стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу. И это задание этого этапа, над которым работаем", – сказал Тарасов в интервью Укринформу.

По его словам, нельзя допустить ситуацию, чтобы вражеский десант вообще начал высадку.

"На землю он не должен ступить с моря. И наша задача – заблокировать доступ к нашему побережью. Вот суть первого этапа. Для этого надо восстановить систему наблюдения, нарастить силы, которые будут сдерживать врага, и обеспечить защиту портов, потому что это наша артерия, которая обеспечивает торговлю, прибыль. Мы вернем наше право на Азовское море и на Керченский пролив", – заявил вице-адмирал.

При этом Тарасов признал, что ВМС Украины не смогут достичь паритета с Россией по силам на море. Но не следует говорить, что "мы их не победим". Также он отметил, что стратегия развития Военно-морских сил Украины предполагает восстановление контроля над ситуацией на море.

Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря российские пограничники задержали украинское маломерное судно, на борту которого находились четверо украинцев. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Подконтрольный российским оккупантам так называемый "Керченский городской суд" арестовал украинцев на 10 суток.

25 февраля стало известно, что украинские рыбаки, захваченные Россией в Азовском море вместе с судном 15 февраля 2020 года, освобождены.