Смерть в доме Кожары: семье Старицкого предложили $1 млн за отказ от претензий – источник

Сергей Старицкий / Фото: Atlantic Group

Появились новые подробности в деле о гибели известного бизнесмена Сергея Старицкого, которого нашли застреленным в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.

По данным источника в МВД, что в момент убийства Старицкого в доме кроме жертвы находились только Кожара со своей женой, при этом бывший министр был совершенно пьян, сообщил журналист Денис Казанский.

"Первоначальную версию о том, что Старицкий якобы выстрелил сам в себя, озвучила хозяйка дома. Довольно быстро выяснилось, что она лжет, и самоубийства не было. А это значит, что понести уголовную ответственность за все, что случилось, должен не только сам Кожара, но и его жена, которая фактически является соучастницей преступления и выгораживает убийцу. Казалось бы все ясно, но ... Кожара гуляет на свободе, будто из его пистолета в его доме никого не убивали", - подчеркнул Казанский в Facebook.

В свою очередь журналист Егор Чечеринда рассказал, что якобы "Кожару пытается ненавязчиво отмазать бывшая депутат от Оппоблока Татьяна Бахтеева".

"На родителей и семью убитого с разных сторон стремятся выйти на известные лица, которые предлагают 1 млн $ за то, чтобы близкие официально отказались от каких-либо претензий к экс-министру МИД.

Интересный факт, когда полиция приехала к дому Кожара, она увидела убитого с пистолетом в руке, а Леонид Кожара с 2,5 промилле алкоголя в крови начал объяснять правоохранителям подробности "самоубийства" товарища на изысканном английском языке, как будто не понимая украинского или русского", - добавил Чечеринда.

Как ранее сообщалось, гибель 21 февраля предпринимателя Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом расследуется как умышленное убийство.

Напомним, в соцсетях высказался Юрий Воловик, который сообщил, что он брат погибшего Сергея Старицкого, и подчеркнул, что не верит в самоубийство.