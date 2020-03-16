В МОЗ рассказали, есть ли среди эвакуированных из Италии украинцев зараженные COVID-19

15 марта в Борисполь прибыл самолет с украинцами из Италии/ Фото ОП

Вечером в воскресенье, 15 марта, в международный аэропорт Борисполь прилетел борт с эвакуированными из Италии украинцами. В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии здоровья наших соотечественников и сообщили о том, есть ли среди них зараженные коронавирусом COVID-19.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, в столичном аэропорту 123 эвакуированных из Италии сдали экспресс-тест на китайский вирус. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого из наших соотечественников коронавирусная инфекция не обнаружена.

В Минздраве добавили, что итальянские медики провели температурный скрининг и медицинский осмотр пассажиров и до посадки в самолет. Уже на борту украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

Отмечается, что все эвакуированные из Италии украинцы обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию.

Ранее Главред сообщал, как живут украинцы в Польше во время пандемии. В частности, украинка Ирина рассказала, что поляки напряжены из-за распространения инфекции. Большие торговые центры в Польше закрыты, работают в основном продуктовые магазины, а в аптеках - очереди, но в помещение пускают только по одному человеку. Также Ирина рассказала, что намерена вернуться в Украину, поэтому будет подавать заявку на эвакуацию.

Напомним, с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 Одесса закрывает все заведения общественного питания и непродуктовые магазины. Такое же решение ранее приняли и во Львове.