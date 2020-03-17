Режим ЧС в Украине: Шмыгаль сделал важное заявление

Денис Шмыгаль выступил в Раде 17 марта / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готов к введению режима чрезвычайной ситуации в Украине. Об этом он сказал во время внеочередного заседания парламента 17 марта.

"Вчера решением правительства введена чрезвычайная ситуация в двух областях. В дальнейшем мы готовы к внедрению ЧС так же, как делает большинство стран", - заявил глава правительства.

Как сообщал Главред, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса. Глава государства также перечислил меры, которые будут предприняты на территории страны.

Читайте такжеГраница на замке: Украина прекратила международное сообщениеЛидер фракции Голос Сергей Рахманин заявил, что президент Владимир Зеленский планирует ввести чрезвычайное положение в Украине.

"Не знаю, насколько введение чрезвычайного положения поможет преодолеть коронавирус, но то, что оно облегчит власти решение политических вопросов – точно. Любая акция неповиновения, например, по поводу появления "консультативной измены", будет незаконной. Поэтому естественный вопрос – зачем это положение президенту Зеленскому?" – написал Рахманин в Facebook.

Напомним, во время внеочередного заседания 17 марта Верховная Рада приняла проект закона, направленный на противодействие коронавирусу Covid-19. За законопроект №3219 отдали свои голоса 344 народных избранника.