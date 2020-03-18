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На Киевщине устроили "бунт" против отмены электричек, опубликовано фото

18 марта 2020, 14:56

В Фастове люди перекрыли движение грузовых поездов, сообщил журналист.

На Киевщине бунтовали против отмены электричек – Новости Киева
В Фастове "бунтовали" против отмены электричек / Скриншот с facebook.com/sasko.laps

В среду, 18 марта, в Фастове Киевской области люди выступили против прекращения курсирования пригородных поездов (электрички). 

Люди перекрыли движение грузовых поездов, написал на своей странице в Facebook журналист Александр Рудоманов.

Также Рудоманов показал фотографию, на которой протестующие запечатлены на рельсах, а недалеко от них виден товарняк.

"В Фастове протестуют против отмены электричек перекрытием путей. И перекрыли грузовое движение. Привет, карантин и самоизоляция!" – поделился журналист.

Ряд интернет-пользователей по-разному прокомментировали "бунт". "Принесуть їм ліжка, матраци, буржуйки. І хай", – написала Ольга Бовсуновська. "Дебільне населення хоче прискорити загальний п*здець", – считает Oleg Sinelnikov. "Перекрили колії, щоб не пропустити електричку…", – сострил Андрей Трембач.

Напомним, в Украине 18 марта с 12:00 из-за пандемии китайского коронавируса временно перестали ездить электрички. Ранее в стране ввели карантин и отменили все международные регулярные пассажирские рейсы.

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