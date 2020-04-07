Пациентов становится все больше, не хватает ни врачей, ни медикаментов: Глава Минздрава записал новое обращение

Глава Минздрава записал новое обращение / Фото: Facebook Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов записал новое обращение к украинцам в связи с пандемией коронавируса и предупредил, что Украина находится на пороге пика коронавирусной болезни.

"Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах", - заявил Степанов в своем Telegram-канале.

Чиновник призвал украинцев придерживаться новых правил карантина и самоизоляции.

Читайте такжеКоронавирус штурмует Киев: молодая смерть, штрафы и заболевшие дети"Мы занимаемся обеспечением средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования, чтобы медики могли работать в нормальных условиях. Еще раз подчеркиваю, что мощная поддержка идет со стороны бизнеса и волонтеров. А каждый из вас, уважаемые украинцы, я прошу поддержать наших врачей - на том месте, где вы есть, и тем способом, который вам доступен. Меньше, что каждый из нас может сделать, - это оставаться дома", – сказал Степанов.

По словам чиновника, Все человечество переживает сложные времена.

"Поэтому я прошу вас быть сильными, помогать тем, кто в этом нуждается, и поддерживать близких. Ведь коронавирус пройдет, а человеческие отношения останутся" - подчеркнул глава Минздрава.

Ранее опрос показал, к каким негативным последствиям, по мнению украинцев, может привести карантин.

Напомним, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.