Три города Украины могут ввести комендантский час: кому не повезет

Усилить ограничения для граждан хотели бы власти западных областей Украины / Фото: РБК-украина

В некоторых городах Украины могут ввести комендантский час из-за пандемии коронавируса. Это инициатива местных властей. В то же время Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел Украины не выступали с подобной инициативой. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В частности, усилить ограничения для граждан хотели бы власти западных областей Украины - Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской. Именно в этих регионах наблюдается значительное количество заболевших коронавирусом.

"Мэры некоторых городов резко настроены на то, чтобы еще больше ограничить количество общения между гражданами. Но пока такие решения не принимались", – рассказал Геращенко в эфире программы БАЦМАН.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены уже 2203 случая заражения COVID-19. За сутки было зарегистрировано 311 новых подтвержденных случаев. При этом жертвами Ковид-19 стали 69 человек, 61 человек в Украине поборол болезнь.

Карантин в Украине

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней.

8 апреля глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал фейком сообщение о снятии карантина с 14 апреля. По его словам, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что никто на самом деле не знает, сколько времени еще придется сидеть в четырех стенах. При этом он высказал предположение, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае". По его словам, правительство делает все возможное, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" можно было бы сделать в конце апреля. Сначала карантин могут ослабить для молодежи, а для людей более старшего возраста - во второй половине мая.