УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Глава МОЗ Степанов пояснил высокую смертность от Covid-19 на Прикарпатье

14 апреля 2020, 00:18

По словам министра, все умершие состояли в группе риска.

Максим Степанов
Максим Степанов полагает, что смертность на Прикарпатье от коронавируса имеет свои причины / Главред

Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на вопрос о том, почему из 93 умерших от коронавируса в Украине по состоянию на 13 апреля 24 человека являются жителями Ивано-Франковской области.

В эфире ТСН глава МОЗ подчеркнул, что погибшие пациенты находились в группе риска или слишком поздно обратились за помощью.

По словам Степанова, 10 апреля Ивано-Франковскую область посетила комиссия из Киева, чтобы на месте разобраться в ситуации.

"К сожалению, все люди, случаи которых они (члены комиссии, - ред.) изучили, имели или сопутствующие заболевания - сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания, или люди из группы риска по возрасту, или люди, которые обращались за медпомощью уже в критической стадии", - сказал министр.

Степанов подчеркнул, что комиссия не выявила критических нарушений в работе медиков региона.

"Каких-то критических нарушений с медицинской точки зрения просто не было", - добавил Степанов.

Напомним, вторая смерть от коронавируса 13 апреля зафиксирована среди представителей Киево-Печерской Лавры, где накануне произошла вспышка заболевания из-за игнорирования священнослужителями правил карантина.

Ранее архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий умер в Александровской больнице в Киеве от коронавируса.

Как ранее сообщалось, из 44 духовников Киево-Печерской лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус, которые провели 4 апреля.

новости Украины Максим Степанов коронавирус новости коронавирус в Украине китайский коронавирус эпидемия коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Глава МОЗ Степанов пояснил высокую смертность от Covid-19 на Прикарпатье». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:41
Apple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 году
00:55
Ученые выяснили, почему женщины отказываются от регулярного секса
00:18
Глава МОЗ Степанов пояснил высокую смертность от Covid-19 на Прикарпатье
00:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пинок по кошельку, подножки злопыхателей и "взрыв" Видео
13 апреля, понедельник
23:56
Гомосексуализм, как причина Covid-19: ЛГБТ-организация подала в суд на Филарета
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 13 апреля
23:21
В полиции задержали мужчину, причастного к пожару в Чернобыле Видео
23:02
Заворотнюк впервые после болезни появилась в Instagram
22:59
Карантин в Украине: у Авакова разъяснили, зачем носить паспорт и будут ли штрафовать
22:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
22:29
Прививка БЦЖ спасет от жуткого коронавируса: врач назвал одно условие
22:26
Лукашенко опровергает смерть людей в Беларуси только от коронавируса Видео
22:23
14 апреля – какой праздник: Великий вторник и День Марии Египетской Видео
22:05
Милаха-порноактриса порадовала фанатов сексапильным телом на фото Фото
22:00
Доберется ли пожар в зоне ЧАЭС до хранилищ с радиационными отходами - ответ МВД
21:42
В Киево-Печерской Лавре от коронавируса умер второй монах
21:41
Journey, один из лучших эксклюзивов PlayStation, наконец-то выйдет в Steam
21:29
"Ох*енеть": новые подробности о состоянии Надежды Бабкиной
21:00
Від пацанки до панянки 4 сезон 9 выпуск - кто ушел
20:59
Пасхальная корзина: какие продукты можно святить, а какие категорически запрещено
20:50
"Обосс*лся от смеха": Кашпировский оздоравливает онлайн при эпидемии коронавируса Видео
20:45
Экс-главный охранник Ельцина рассказал о заговоре против Путина Видео
20:28
Это навсегда: ВОЗ шокировала заявлением о медицинских масках
20:10
У каждого своя ложь 7 и 8 серия смотреть онлайн 13-04-2020 Видео
19:56
Украинцев испугали неурожаем черешни и абрикосов из-за заморозков
19:55
"Зачем делаете нас дураками?": Лукашенко с яростью накинулся на российские СМИ
19:49
Закон о штрафах – "херня": почему поджигатели травы в Чернобыльской зоне могут расслабиться
19:30
Эпидемия коронавируса в Украине вспыхнет с новой силой: эксперт назвал причину Видео
19:21
В ЦИК поведали, может ли карантин сорвать проведение местных выборов
19:00
Мода 2020: ТОП-10 потрясающих вещей, которые вернулись в моду - фото Фото
18:58
Каппелан ПЦУ требует уголовного наказания для УПЦ МП за нарушение карантина
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 13-04-2020 Видео
18:39
График работы Новой Почты на Пасху 2020 изменен – как работают отделения
18:20
Раскрыты необычные симптомы коронавируса Видео
18:00
Кернес предложил отпраздновать День победы с фотографиями на балконе
17:31
Пожар в Чернобыле добрался до хранилищ с радиоактивными отходами
17:18
Уханьская мерзость возвращается: в КНР пошла еще одна волна Covid-19
17:17
Агенты коронавируса: как украинские церкви становятся рассадниками биотерроризма мнение
17:00
Ветер Любви 1 серия смотреть онлайн 13-04-2020 Видео
16:41
"Дочь просилась в детдом": Полякова пожаловалась Седоковой на карантинные проблемы с детьми
16:29
Китайский паршивец Ковид-19 оказался намного заразнее, чем считалось - ученые Видео
16:22
Игроки вспомнили видеоигровых боссов, которых ненавидят сильнее всего
16:05
Омбудсмен рассказала, когда пройдет обмен пленными между Украиной и боевиками Видео
15:35
Ветер любви сериал - дата выхода, актеры и сюжет Видео
15:22
Новый необычный дизайн PlayStation 5 основан на геймпаде DualSense
15:17
Депутаты изменили государственный бюджет и приняли ряд законов: подробности Видео
15:04
Як готується найсмачніша великодня паска, простий рецепт Видео
14:53
Лукашенко обвинил своих граждан в заболевании уханьской заразой Видео
14:23
"Это диверсия, е*ашить надо": копы оштрафовали попов за Вербное воскресенье Видео
13:49
Ольга Фреймут лишилась близкого человека: подробности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять