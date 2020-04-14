Глава МОЗ Степанов пояснил высокую смертность от Covid-19 на Прикарпатье

Максим Степанов полагает, что смертность на Прикарпатье от коронавируса имеет свои причины / Главред

Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на вопрос о том, почему из 93 умерших от коронавируса в Украине по состоянию на 13 апреля 24 человека являются жителями Ивано-Франковской области.

В эфире ТСН глава МОЗ подчеркнул, что погибшие пациенты находились в группе риска или слишком поздно обратились за помощью.

По словам Степанова, 10 апреля Ивано-Франковскую область посетила комиссия из Киева, чтобы на месте разобраться в ситуации.

"К сожалению, все люди, случаи которых они (члены комиссии, - ред.) изучили, имели или сопутствующие заболевания - сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания, или люди из группы риска по возрасту, или люди, которые обращались за медпомощью уже в критической стадии", - сказал министр.

Степанов подчеркнул, что комиссия не выявила критических нарушений в работе медиков региона.

"Каких-то критических нарушений с медицинской точки зрения просто не было", - добавил Степанов.

Напомним, вторая смерть от коронавируса 13 апреля зафиксирована среди представителей Киево-Печерской Лавры, где накануне произошла вспышка заболевания из-за игнорирования священнослужителями правил карантина.

Ранее архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий умер в Александровской больнице в Киеве от коронавируса.

Как ранее сообщалось, из 44 духовников Киево-Печерской лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус, которые провели 4 апреля.