Стал известен график трансляции на украинском ТВ богослужений на Пасху

Богослужения лучше посмотреть по телевизору / УНИАН

Офис президента обнародовал график трансляции праздничных богослужений на Пасху, которые будут транслироваться на украинских телеканалах 18 и 19 апреля, чтобы верующие оставались дома во время эпидемии коронавируса.

"Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные", - сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

"Пасхальные богослужения из всех церквей будут транслировать как рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные. Позаботимся о своем здоровье и здоровье близких - будем оставаться на Пасху дома", - сказано в сообщении Офиса президента.

Напомним, согласно данным опроса, 85% украинцев не планируют идти в церковь на Пасху. В то же время есть отчаянные - 7% опрошенных социологической группой Рейтинг заявили о намерении освятить пасхальную корзину.

Ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что 14-17 апреля в Украине должен начинаться пик заболеваемости Covid-19.