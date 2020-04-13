Пасхальная корзина: какие продукты можно святить, а какие категорически запрещено

Какие продукты стоит положить в пасхальную корзину, а какие - нет / 1zoom.ru

С приближением светлого Христова Воскресенья верующие задаются вопросом, какие продукты нужно святить во время праздничного богослужения.

Из-за карантина в этом году верующие смогут освятить пасхальные корзины в онлайн режиме, хотя священники не исключают возможности традиционного обряда освящения, пишет segodnya.ua.

Предлагаем разобраться, что можно, а что нельзя класть в пасхальную корзину.

Что нужно святить на Пасху в церкви

на Пасху положено святить куличи. Это не просто сладкий хлеб, а символ Воскресения Христа. Куличом разговляются сразу после окончания пасхального богослужения или уже дома, где глава семьи делит его по числу домочадцев.

можно святить в церкви пасху – особое блюдо из творога, которое по традиции готовится только один раз в году. Классическая форма творожной пасхи символизирует Гроб Господень.

разрешено приносить крашенки. Согласно церковным правилам, красить яйца нужно в Чистый четверг или Великую Субботу.

можно положить в корзинку кагор и соль (считается, что потом соль будет освящать всю еду), а также свечи.

в церковь уместно взять также домашнюю колбасу (но не кровяную!) и буженину, сало, сыр, пирожки и пироги с творогом и маком, сливочное масло и хрен – то, чем будете разговляться.

Что нельзя святить на Пасху

в пасхальной корзине не место крепкому алкоголю – водке, коньяку и самогону

нельзя брать с собой кровянку, ножи, деньги и прочие материальные ценности

Овощи и фрукты святить не принято, но если вы захватите их с собой, священник вряд ли сделает вам замечание.

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