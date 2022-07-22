"До 200 военнослужащих в день": Зеленский раскрыл потери Украины в войне с оккупантами

Зеленский / Посольство США в Украине, Офис президента

Поставки западных вооружений помогли снизить потери Украины на фронте.

Как рассказал в интервью президент Украины Владимир Зеленский для The Wall Street Journal, сейчас Вооруженные силы теряют в три раза меньше погибшими, чем на пике боевых действий.

По его словам, поставки ракетных систем HIMARS и 155-мм гаубиц помогли сдержать наступление России на Донбассе и стабилизировать ситуацию.

До этого противник ежедневно выпускал 12 000 артиллерийских снарядов против 1 000 - 2 000 украинских. Теперь же ВСУ способны выпускать по 6 000 снарядов в день, в то время как Россия уже испытывает нехватку.

Зеленский подчеркнул, что изменение в балансе огневой мощи остановило украинские потери.

Потери Украины в войне с РФ

По словам президента, на пике боевых действий в мае и июне гибли от 100 до 200 военнослужащих в день, но на сегодня ежедневные потери сократились до 30 погибших и около 250 раненых.

"Я могу вам сказать точно, потому что я живу с этим каждый день", - подчеркнул он.

При этом Зеленский отказался раскрыть общие потери с начала войны, сославшись на военную тайну. Но они в несколько раз ниже российских.

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Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что войска РФ атакуют силы обороны Украины на Донбассе. Захватчики осуществляют попытки вытеснения украинских войск с их позиций на севере областей.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что российская армия пока не может перейти в наступление на Донбассе. У оккупантов не хватает для этого сил и средств. После захвата Северодонецка и Лисичанска их наступательная активность снизилась.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия пока не может пойти на эскалацию войны против Украины. Для этого у ее войск нет сил и средств. Оккупанты испытывают сложности, они уже вторую неделю не могут перейти к наступлению на Донецком направлении.

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