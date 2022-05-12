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29 мая запланировано возобновление движения через мост в Стоянке – Тимошенко

12 мая 2022, 17:11

Мост был взорван 25 февраля, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск.

Ход восстановительных работ разрушенного моста через г. Ирпень в Стоянке Киевской области проходит по графику, согласно которому уже 29 мая первый транспорт сможет проехать по отстроенному сооружению.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко по итогам инспектирования работ совместно с главой Киевской областной военной администрации Александром Павлюком и руководителем гуманитарного штаба Киевской области Алексеем Кулебой.

По словам Тимошенко, мост был взорван 25 февраля, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск, и после освобождения области от оккупантов дорожники приступили к восстановительным работам.

"Всего через 5 дней после деоккупации Киевской области мы смонтировали временный мост по левому проезду автодороги для того, чтобы открыть движение большегрузного транспорта в направлении Киев–Житомир в кратчайшие сроки", – отметил он.

Тимошенко добавил, что на 12 мая работы постепенно выходят на финишную прямую – уже вскоре дорожники начнут прокладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

"Уже демонтированы два пролета разрушенного моста, обустроены монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры, а также продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, дорожники восстановили транспортное сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03.

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