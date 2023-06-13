3 направления контрнаступления ВСУ: в ISW сообщили, где Украина добилась успеха

ВСУ продолжают контрнаступление на трех участках фронта и имеют территориальные успехи, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По состоянию на 12 июня ВСУ имеют определенные территориальные успехи - ISW / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

ВСУ продолжают контрнаступать как минимум на трех участках фронтов украино-российской войны и по состоянию на 12 июня имели определенные территориальные успехи. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты организации со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр отмечают, что украинская армия на Донецком и Таврическом (Запорожском) направлениях продвинулась на 6,5 км и освободила как минимум 90 квадратных километров территории за последнюю неделю.

Аналитиками установлено освобождение одного населенного пункта на западе Запорожской области и шести ‒ на востоке Запорожской и западе Донецкой области.

Согласно геолокационным кадрам от 12 июня, сообщают в дополнительно известно об ограниченном продвижении ВСУ на западе Донецкой области к югу от Большой Новоселки.

И хотя русские пропагандисты утверждали, что неподалеку от Времовского выступа оккупанты контратаковали в ответ на успехи на этом участке ВСУ, экспертам ISW не удалось установить какие-либо территориальные успехи со стороны войск страны-агрессора России.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Смотрите видео о том, что дальше будут делать ВСУ и оккупанты:

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