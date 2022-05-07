42 "двухсотых" и более 100 раненных: ВСУ удачно наведались в полевой лагерь оккупантов

ВСУ наведались в полевой лагерь оккупантов / Макс Левин

В Украине ликвидировано более 40 российских военных из Амурской области Российской Федерации, более 100 оккупантов получили ранения.

4 мая нанесён удар по полевому лагерю 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, г. Екатеринославка, Амурская область) 35 общевойсковой армии, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"Потери личного состава бригады составили: 42 военнослужащих - погибло, более 100 получило осколочные ранения", - сообщил журналист.

Напомним, российские оккупанты в Запорожской области наступали в районе города Орехов и в результате атаки понесли большие потери ‒ более сотни убитых военнослужащих 1-го армейского корпуса были доставлены в центральный морг временно оккупированной Горловки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может произойти после того, как войска освоят новое оружие, которое присылает Запад.

Переход украинских подразделений в атаку может начаться не раньше конца июня. Ситуация будет зависеть от переброски войсками России своих резервов на нашу территорию.

Читайте также: