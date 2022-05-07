42 "двухсотых" и более 100 раненных: ВСУ удачно наведались в полевой лагерь оккупантов

Наши защитники продолжают уничтожать врага.
В Украине ликвидировано более 40 российских военных из Амурской области Российской Федерации, более 100 оккупантов получили ранения.
4 мая нанесён удар по полевому лагерю 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, г. Екатеринославка, Амурская область) 35 общевойсковой армии, сообщил журналист Роман Цимбалюк.
"Потери личного состава бригады составили: 42 военнослужащих - погибло, более 100 получило осколочные ранения", - сообщил журналист.
Напомним, российские оккупанты в Запорожской области наступали в районе города Орехов и в результате атаки понесли большие потери ‒ более сотни убитых военнослужащих 1-го армейского корпуса были доставлены в центральный морг временно оккупированной Горловки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может произойти после того, как войска освоят новое оружие, которое присылает Запад.
Переход украинских подразделений в атаку может начаться не раньше конца июня. Ситуация будет зависеть от переброски войсками России своих резервов на нашу территорию.
Читайте также:
- Оккупанты из гвардейской бригады бунтуют из-за потерь и не хотят воевать - Генштаб ВСУ
- Путин штампует тайные указы: в РФ вычислили рекордные потери оккупантов
- "Почувствовали потери на себе": генералитет РФ саботирует войну против Украины – Грозев