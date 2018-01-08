У Авакова рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве юристки Ноздровской

Правоохранители рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

"Правоохранители воссоздали весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения – от станции метро "Героев Днепра" до поселка Демидов на Киевщине", — сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

Кроме того, правоохранители установили и опросили всех шестерых водителей маршрутных автобусов, которые в промежутке с 17:00 до 18:00 двигались по указанному маршруту. Полицейские провели поквартирные и подомовые обходы, опросив более тысячи жителей Демидова.

"Используя весь массив этих данных, которые мы получили – технические возможности, допросы водителей и установленных людей, которые двигались от метро "Героев Днепра" до Демидова, нами была полностью воссоздана картина с 17-ти до 18-ти часов. Поэтому сегодня следователями было принято решение – в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса был задержан подозреваемый", – добавил Аброськин.

По его словам, сейчас продолжаются активные следственные действия и необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных свидетелей и очевидцев, которые могли передвигаться вместе с Ириной Ноздровской. Таким образом, правоохранители смогут получить дополнительную доказательную базу по этому делу.

Кроме того, в уголовном производстве по факту убийства Ирины Ноздровской назначено значительное количество криминалистических экспертиз. Результаты наиболее необходимых из них планируют получить уже в ближайшее время.

Аброськин также отметил, что в течение последних восьми дней правоохранители собирали и анализировали все материалы, что и позволило задержать указанного гражданина Украины по обоснованному подозрению в совершении убийства Ноздровской.

В свою очередь заместитель Главы Национальной полиции – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад отметил, что сейчас проводится проверка показаний задержанного подозреваемого в части его причастности к указанному преступлению.

"Анализируются следственные действия, результаты допросов, подворных обходов – для того, чтобы подтвердить хронологию событий, отследить ее (Ноздровской) движение, нахождение в определенном месте, доказательства мотивов и механизма совершения данного преступления", – отметил Невгад.

Он также добавил, что проверка полученной информации во время следственных действий позволит быть уверенным в том, что задержано именно лицо, виновное в совершении убийства, а также доказать его вину.

В свою очередь первый заместитель главы МВД Сергей Яровой подчеркнул, что принципиально важно полностью установить весь ход событий.

"Работаем 24 часа в сутки, чтобы разобраться с этим резонансным делом", — заверил он.

Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на задержание сообщением в соцсети, в частности, пообещав, что информация о доказательствах вины задержанного будет обнародована уже завтра, 9 января.

"Доказательства более чем весомые. Не нужно домыслов — информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий — завтра", — написал Аваков.

Между тем народный депутат от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко в Facebook заявил, что убийство юриста Ирины Ноздровской раскрыто, мотивом была месть за ее правозащитную деятельность.

"Полиция действительно задержала подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской… Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам. Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства, более чем достаточно", – написал он.

По словам Геращенко, теперь подозреваемого ждут суд и длительное тюремное заключение, возможно, пожизненное.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Полиция отрабатывает четыре версии убийства.

Как известно, юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".