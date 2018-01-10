"Московский патриархат убивает". В Одессе храмы УПЦ МП обклеили "знаками опасности"

В Одессе проукраинские активисты обклеили храмы УПЦ Московского патриархата листовками с указанием: "Осторожно, Московский патриархат!", с указанием расстояния до столицы Российской Федерации, сообщил экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

"В Одессе группа неравнодушных граждан посетили ряд филиалов ФСБ, маскирующихся под храмы УПЦ МП и видоизменили внешний вид при входе в них. Для информирования одесситов были расклеены наклейки, указывающие принадлежность учреждений и расстояние в главное управление ФСБ (МП) в г. Москве, РФ. Осторожно! Московский патриархат убивает!", — написал Стерненко в Facebook.

Он подчеркивает, что "посещение зданий указанной структуры может привести к вате головного мозга".

"Будьте внимательны и осторожны при общении с вербовочными агентами, выдающими себя за священников - среди них много носителей вируса русского мира", — предупреждает активист.

Напомним, вечером 8 января члены организации С14 блокировали въезд в Киево–Печерскую лавру.