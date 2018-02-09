"Никакой обоснованной позиции". 1+1 ответил на заявления НБУ о трансакциях

9 февраля 2018, 09:05

Медиакомпания может считать действия Нацбанка фарсом и давлением. 

В ответ на вчерашнее обращение 1+1 медиа о возможности политической обусловленности проверки счетов топ-менеджеров и журналистов пресс-служба Национального банка Украины ответила частности, что "Во время осуществления инспекционной проверки ПАО КБ "Приватбанк" Национальный банк обнаружил ряд транзакций с признаками правонарушений".

К сожалению, такой ответ не только не проясняет вопрос о возможности использования Национального Банка как инструмента давления на национальную медиагруппу, но и вызывает новые, а именно:

1. Если Национальный Банк проверяет физические лица, связанные с юридическими лицами, которые в свою очередь размещали корпоративные счета в ПриватБанке, то почему в перечне лиц, которые нуждаются в проверке есть Виктория Шульженко, которая никогда не работала в 1+1 медиа и за последние 10 лет не имела счета в ПриватБанке, потому, что в 2007 году Виктория Шульженко взяла фамилию мужа и с начала 2008 года все документы Виктории оформлены на фамилию Левченко, включая счета в банке. Мы надеемся, это не потому, что на корпоративном сайте, Виктория указана за девичьей фамилией, ведь оно никогда не фигурировало в официальных документах компании и было бы странным считать, что центральный орган государственного управления использует корпоративный сайт медиагруппы, как единственный источник для проверки "транзакций с признаками правонарушений".

2. Если Национальный Банк проверяет физические лица, связанные с юридическими лицами, которые в свою очередь размещали корпоративные счета в ПриватБанке, то почему в перечне лиц, которые нуждаются в проверке есть Егор Гордеев − сотрудник, который работает под творческим псевдонимом, а все официальные документы которого оформлены на реальное имя? Мы надеемся, это не потому, что бывший ведущий ТСН и ведущий утреннего шоу на канале, в публичной плоскости не использует свою официальную фамилию, ведь было бы странным считать, что центральный орган государственного управления использует исключительно сеть интернет, как единственный источник для проверки сомнительных транзакций.

3. Если Национальный Банк проверяет физические лица, связанные с юридическими лицами, которые в свою очередь размещали корпоративные счета в ПриватБанке, то почему в перечне лиц, которые нуждаются в проверке есть Дэвид Cтогель, который никогда не имел счетов в ПриватБанке? Мы, опять же, надеемся, это не потому, что сведения о Дэвиде есть на корпоративном сайте компании. Ведь было бы странно, считать, что центральный орган государственного управления использует корпоративный сайт медиагруппы, как единственный источник для проверки "транзакций с признаками правонарушений".

4. Если Национальный Банк проверяет физические лица, связанные с юридическими лицами, которые в свою очередь размещали корпоративные счета в ПриватБанке, то почему в перечне лиц, которые нуждаются в проверке есть Олександр Дубінський, который действительно является сотрудником 1+1 медиа, и некоторые Олександр Дубинський, который не имеет никаких связей с компанией?

5. Если Национальный Банк проверяет физические лица, связанные с юридическими лицами, которые в свою очередь размещали корпоративные счета в ПриватБанке, то почему в перечне лиц, которые нуждаются в проверке есть Андрей Мальчевский без указания никаких детальных признаков. Ведь в 1+1 медиа есть три Андрея Мальчевских. Мы надеемся, это не потому, что на корпоративном сайте, есть Андрей Мальчевский, руководитель отдела дистрибуции. Ведь было бы странно считать, что центральный орган государственного управления использует корпоративный сайт медиагруппы, как единственный источник для проверки "транзакций с признаками правонарушений".

К сожалению, ответ Национального Банка свидетельствует о том, что государственный орган не имеет никакой обоснованной позиции для причин проверки всех лиц, которые указанны на корпоративном сайте компании, и являются миноритарными акционерами 1 + 1 Продакшн. Мы требуем четкого разъяснения причин и логики формирования таких списков, в противном случае, будем считать это фарсом и прямым политическим давлением на журналистов и менеджеров медиахолдинга. Отдельное удивление вызывает то, что даже в одном простом запросе, центральный государственный орган допускается более 10% ошибок, и спрашивает, защищенные банковской тайной, данные физических лиц на основе корпоративных сайтов компаний и поисковых систем в интернете, не пытаясь даже создать видимость объективного запроса, основанного хотя бы на какой-то предварительной проверке. Но это, по крайней мере, объясняет, почему в стране такие проблемы с обеспечением стабильности национальной валюты и банковской системы − очевидно, профессиональный уровень некоторых сотрудников Национального Банка имеет серьезный потенциал для развития.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять