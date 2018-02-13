В Украине спрос на качественные ивенты выше предложения - Плахтий

Сегодня спрос на качественные ивенты однозначно выше предложения. Так оценил ситуацию на рынке шоу-бизнеса основатель сервиса продажи билетов karabas.com Максим Плахтий в ходе панельной дискуссии на Event Industry Forum во Львове, пишет politeka.

"В течение последних нескольких лет произошла кардинальная трансформация рынка, - констатировал Плахтий. - Мы постоянно в сталкиваемся с тем, что можем все видеть, все понимать, но не можем делать прогнозов. Мы видим, что Дзидзьо собирает залы, чего раньше не могли себе представить. Мы видим пять "Дворцов Украина" Тины Кароль. Поэтому все это ещё предстоит изучать. Интересно понимать, с чем связан рост рынка, который мы наблюдаем в последние годы. То ли это выравнивание в связи с валютной разницей. То ли страна действительно выходит из кризиса и у людей появляются деньги на развлечения. А, может, люди просто устали и хотят видеть что-то новое. В любом случае констатировать можно следующее: сегодня спрос на качественные ивенты значительно выше предложения".

Event Industry Forum - первое в Украине событие, организованное профессионалами ивент индустрии для таких же профессионалов с целью обмена опытом, изучения рынка и формирования трендов. Форум состоялся во Львове, собрав более 200 участников.