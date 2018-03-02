В Минприроды презентовали уникальную "Библиотеку экологических знаний"

В четверг, 1 марта, в Орхуском информационном центре презентовали проект Министерства природы и Государственной экологической академии "Библиотека экологических знаний".

Журналисты, общественные деятели, представители государственных структур могли ознакомиться с первыми 7-ю изданиями серии, в которых известные ученые, эксперты фундаментально отразили наиболее важные направления в сфере экологии, присущие развитым странам с высоким качеством жизни. Показательно, что все пособия были представлены общественности непосредственно их авторами.

Аналогов подобному проекту в Украине еще не было, а некоторые издания, по своей актуальности, будут востребованы и на международном уровне. И это не удивительно, ведь в представленных книгах раскрываются вопросы адаптации и внедрения современных экологических стандартов в таких сферах, как государственное управление, производство товаров и продуктов питания, реализация инновационных технологических решений, привлечение зеленых инвестиций. Кроме того, соответственно новым вызовам освещаются проблемы землепользования, управления водными ресурсами, биологической безопасности, экологического контроля и других направлений.

По глубокому убеждению авторов проекта, данные издания не просто пополнят библиотеки и читальные залы, а станут настольными книгами для представителей многих направлений – госслужащих центральных и местных органов власти, бизнесменов и промышленников, гражданских активистов и инспекторов экологического контроля.

В своем выступлении директор центра адаптации государственной службы к стандартам ЕС Марина Канавец отметила, что внедрение новых экологических стандартов во все сферы жизни и экономики – это то, чего от Украины ждут европейские партнеры, и что закреплено в соглашении об ассоциации Украина-ЕС.

В свою очередь, заместитель главы Госводагентства Павел Гвозденко заявил на презентации, что проект "Библиотека экологических знаний" является важнейшим инструментом для повышения квалификации государственных служащих, учитывая современные вызовы и насущную потребность в специалистах для реформирования в сфере экологии и охраны окружающей среды.

"Мы обеспечили разработку и издание справочников, методических пособий и учебников для внедрения новых учебных программ. Книги из серии "Библиотека экологических знаний" отвечают как приоритетам природоохранной сферы, так и новым стандартам образования. Издания пополнят фонды национальных библиотек и будут использованы в процессе учебы и повышения квалификации профильными заведениями. После презентации, они также будут доступны для всех желающих в электронном формате на сайтах Академии и наших партнеров. Я хочу от души поблагодарить авторов и создателей проекта, и призываю всех, кто ценит экологию, кто понимает важность заботы об окружающей среде, активно пользоваться этим интеллектуальным багажом" - отметил Александр Бондарь, ректор Государственной экологической академии.