Нардепы Королевская и Рыбалка торгуют с террористами в ОРДЛО - фильм-расследование

19 марта 2018, 15:00

Эксперты фильма рассказали об истории захвата Донбасса и перипетии "отжима" бизнеса у законных владельцев на оккупированных территориях. В грязном бизнесе замешаны такие известные политики, как Наталья Королевская и Сергей Рыбалка, утверждают авторы расследования.

По приблизительным подсчетам, около 150 депутатов Рады торгуют или имеют отношение к торговле с ЛДНР.

Народные депутаты из разных фракций украинского парламента ведут бизнес с "отжатыми" предприятиями в ОРДЛО и таким образом финансируют террористов на оккупированном Донбассе. К такому выводу пришли авторы фильма-расследования "Кровавые орешки, или кто финансирует войну в Донбассе". Документальная лента вышла в эфире Первого делового телеканала, сообщает Реалист.

Эксперты фильма, среди которых высшие офицеры спецслужб, представители местного самоуправления, ветераны АТО и журналисты-расследователи рассказали телезрителям об истории захвата украинского Донбасса, перипетии "отжима" бизнеса у законных владельцев на оккупированных территориях и о зарождении "бизнеса на крови", который в настоящее время ведут не только нечистые на руку украинские бизнесмены, но и некоторые народные депутаты Украины.

"Я писал, например, расследование о Наталье Королевской и ее мужу, Юрию Солоду. У которых там, фактически, держат производство, занимаются переплавкой лома цветных металлов. Они этот металлолом из Украины вывозят вагонами туда. Делал расследования также о нардепе Сергее Рыбалке, которому также не мешает война торговать с теми территориями. Он и в Крыму имеет свои филиалы. Они, конечно, не оформлены на него, но закупают его продукцию из Украины, туда провозят и там продаются. Распространяют в супермаркетах. Например, по Донецку - даже в "Первом республиканском супермаркете" - это отжатые магазины, которые просто захватил Захарченко, и сейчас эксплуатирует ", - рассказал авторам фильма известный журналист-расследователь, беженец из Донецка Денис Казанский.

По информации украинских спецслужб подобным бизнесом на крови украинских воинов занимаются народные депутаты практически из всех депутатских фракций украинского парламента. При этом количество парламентских "торговцев" с террористами составляет почти треть Верховной Рады.

"Были приблизительные подсчеты, около 150 депутатов имеют то или иное отношение к таким вещам. И, что интересно, они находятся во всех фракциях парламента. Вопрос к нашей власти, которая пытается людей выгородить. И в первую очередь потому, что они в какой-то степени имплементированы в государственные структуры, и должны с ними как-то договариваться. В том числе - за какие-то определенные голосования в Верховной Раде", - рассказал телезрителям экс-заместитель председателя СБУ генерал-майор Виктор Ягун.

Собственно возмущение действиями народных депутатов из национал-демократических фраке Верховной Рады выразили ветераны АТО, которые сейчас отслеживают депутатские контакты с главарями ОРДЛО и призывают народных избранников не подавать руки своим коллегам, которые ведут бизнес на крови, торгуя с главарем псевдореспублик в ОРДЛО. 

"Сергей Рыбалка сегодня торгует фактически с нашими врагами. Продавая сухарики, которые в своих окопах едят солдаты. Поел сухариков ляшковских, рибалковских, - встал, пару раз выстрелил в нашу сторону. Ранил кого-то, убил кого-то. Потом сел и дальше жует свои сухарики. Мы призываем всех народных депутатов просто не подавать руки Сергею Рыбалке, и когда он рядом с вами сидит, считайте, что рядом с вами сидит человек, у которого на руках - кровь наших братьев", - заявил в телеэфире ветеран АТО, который с боем вышел с Иловайского котла, ныне - общественный активист Олег Кравец.

Авторы фильма напомнили, что сегодня следователи СБУ и прокуратуры расследуют уголовное дело против топ-менеджеров корпорации "S.Group" и "Снэк Экспорт", принадлежащих семье народного депутата Сергея Рыбалки, - Дениса прощают и Юрия Джабраилова. Оба еще с сентября находятся в СИЗО по подозрению в финансировании террористов в ОРДЛО.

Как рассказал авторам фильма экс-мэр освобожденного от террористов Славянская Олег Зонтов, сейчас власть должна сделать все, чтобы наказать горе-бизнесменов и депутатов, которые продолжают вести бизнес на крови украинских воинов. Если этого не произойдет, - предположил Зонтов - финансистов террора и убийств ожидают народные суды Линча.

"Предприятия продолжают вести торговлю. Народные депутаты, которые курируют эти предприятия, - на свободе и ведут активную деятельность. А это чревато недовольством и взрывом народа. Слишком много боли, смертей и трагедий принесла эта война в украинские семьи", - подытожил нынешнюю ситуацию в на Донбассе и в украинской политике Олег Зонтов.

С полной версией фильма-расследования "Кровавые орешки, или кто финансирует войну в Донбассе" можно ознакомиться здесь.

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АТО Сергей Рыбалка ОРДЛО Денис Казанский Наталья Королевская Кровавые орешки Олег Зонтов Виктор Ягун
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