Власть специально гонит за границу образованных украинцев - Рабинович

Украинская власть специально выгоняет за границу самых активных, образованных людей. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в программе "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Если мы хотим построить страну, в которой основные ее доходы – это "заробитчане", то мы идем правильным путем. Так выживают многие страны, например, африканские, Турция так поднималась. Я вам назову сегодняшние цифры: среди безработных в стране 42% имеют высшее образование, а в крупных городах этот показатель достигает 90%", – заявил парламентарий.

По его словам, власть специально создает такие условия, чтобы "генофонд нации" уезжал из страны.

"Когда не дают надежды тем, кто имеет образование – это значит, что целенаправленно власть выгоняет за границу наиболее образованных, самых активных, тех, кто участвовал в уличных акциях. Так мы лишимся генофонда страны. На чем мы поднимем страну? Как мы будем возрождать Украину, если молодежь благодаря действиям власти уже не верит в собственную страну?" – возмутился Вадим Рабинович.

Политик считает, что чиновники должны "круглые сутки" думать, как возродить экономику, иначе из страны в ближайшее время уедет еще несколько миллионов граждан.

"Самое основное, что должно сделать следующее правительство, это открыть экономику, создать новые рабочие места. Вот чем должны заниматься чиновники целыми днями. Например, в США была великая депрессия в 30-х годах. Там стояли очереди за тарелкой супа. Они сделали выводы, встали на ноги – и где они теперь?" – задал риторический вопрос лидер партии "За життя".

Народный депутат напомнил, что в программе его партии прописаны основные шаги для возрождения экономики страны.

"Проблема в том, что у власти нет плана развития страны. Мы же предлагаем, как нужно действовать. Нужно развивать хай-тек, малый и средний бизнес, вводить налоговые каникулы. Так делали во всех цивилизованных странах, и так должна сделать Украина", – резюмировал Рабинович.