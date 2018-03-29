В зоне АТО на передовой погиб молодой боец "Правого сектора"

Во вторник, 27 марта, в зоне АТО на Донбассе снайпер боевиков убил 19-летнего бойца Андрея с позывным "Дилли" из Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора".

Воин погиб на передовой, говорится на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"... Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Андрей был родом из Конотопа (Сумская область — Ред.), в городе объявили дни траура", — отметили волонтеры.

Ранее СМИ писали, что вечером 27 марта в зоне АТО снайпер боевиков убил 19-летнего волонтера, который занимался аэроразведкой для одного из подразделений защитников Украины.